Mesébe illő házikó ejti ámulatba a Boconádra látogatókat

Egy falfestmény járta körbe az internetet, ami rövid idő alatt hírét vitte a Heves megyei településnek, Boconádnak. A település hírneve Orosz Krisztina alkotóművész nevéhez fűződik, aki Facebook-oldalán tette közzé nemrég a remekművéről készült fotókat, és azóta több ezer kedvelés valamint több száz elismerő hozzászólás érkezett a bejegyzése alá. A legtöbben eddig nem is hallottak a kis faluról, most azonban robbanásszerűen terjed a híre, és a faluban is egyre több kíváncsiskodó fordul meg.

A Sokszínű Vidék egy interjút is készített a művésznővel, amelyből kiderült, hogy 6 évvel ezelőtt kezdett el festeni, amikor kisfia súlyos beteg lett, és a nehéz időszakot ecsettel a kezében vészelte át. Azóta gyermeke meggyógyult, de az alkotást nem hagyta abba. Három éve, amikor Boconádra költöztek, egyre több kép született, majd végül a vásznat otthonuk falára cserélte és házukat tengerparti képekkel vette körbe. A falra festett remekmű tíz nap alatt készült el azzal a céllal, hogy a házuk előtt elsétáló embereknek mosolyt csaljon az arcára, és kiszakítsa őket a szürke mindennapokból.

A nő álma, hogy a jövőben szállodák, panziók belső tereit festhesse ki, és az ott megpihenő vendégeknek felemelő vizuális élményt nyújtva segítse a lelki feltöltődését.