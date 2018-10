Megújul az egykori istállóépület és környezete, illetve antik bútorokat és a Károlyi családhoz köthető műtárgyakat szereznek be a másfél milliárd forintból megújuló fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban - olvasható az MTI hírei között.

Károlyi György párizsi magyar nagykövet, a Károlyi József Alapítvány alapítója elmondta: a fehérvárcsurgói kastély felújítása csaknem két évtizede kezdődött meg. Az épületben - megőrizve annak kulturális, történeti jellegét - egy kulturális találkozópontot szeretnének létrehozni, emellett a fenntarthatóság céljából egy szállodai és vendéglátórészt is kialakítottak.

A most elnyert másfél milliárd forintos - a Károlyi József Alapítvány és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft koordinálásában megvalósuló - projekt részeként antik bútorokat és a Károlyi-családhoz kapcsolódó műtárgyakat szereztek be a kastély belső tereibe. Emellett az egykori istálló és annak környezete is megújul, ahol egy családoknak szóló interaktív rendezvényteret alakítanak ki. A projekt során család-, kastély- és zenetörténeti kiállítás is nyílik.