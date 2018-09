50 éves a balatoni Széchenyi István komp

A Balatoni Hajózási Zrt. által üzemeltetett Széchenyi István komp 2018-ban ünnepli 50. születésnapját. A komp – eredeti nevén Komp IV-es – a fél évszázados múltja során sok emlékezetes pillanatot élt meg a Balatonon. Fedélzetén volt már leánykérés, nászmenet, kompkoncert, de utaztak már rajta a Veszprémi Állatkert dinoszauruszai is - olvasható a BAHART közleményében.

1968-ben építették az MHD Balatonfüredi Gyáregységében, majd 1975-ben főgépcserét hajtottak végre rajta. 1988-ban a Balatonfüredi Hajógyárban meghosszabbították, középen beletoldottak, és az egyik oldaláról a felépítményt eltávolították. Az átépítés során a komp közepén elhelyezkedő hídon lévő kormányállást is meg kellett szüntetni. A felépítmény átstruktúrálásának eredményeként a kormányállás a megmaradó felépítménnyel rendelkező oldalára került, elérve ezzel ma is látható formáját. A balatoni BAHART kompflotta tagjaként, a Széchenyi István komp is egész évben menetrend szerint szállítja az utasokat a Balaton északi és déli partja között.

A BAHART ma egy tortával ünnepelte az évfordulót Tihanyrévben, ahol az ünnepséget követően a vezetőség gyorsértékelést tartott a 172. hajózási szezon komp és személyhajó forgalmáról. Ebben szó volt arról, hogy idén kiemelkedő forgalomra számítanak a kompközlekedésben, hiszen már szeptember 9-ig is nagyságrendileg 80 000 fővel több utast és 30 000-rel több gépkocsit, valamint 7%-kal több kerékpárt szállítottak a kompok Szántódrév és Tihanyrév között a tavalyi év azonos időszakához képest. És valószínűleg a személyhajózásban is rekordot döntenek idén: már augusztus elején köszöntötték az ötszázezredik utast az egyik sétahajójáraton.