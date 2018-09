Nemsokára kezdődik a Haydn Vonósnégyes Fesztivál Fertődön

Szeptember 21-én kezdődik a fertődi Esterházy-kastélyban a Haydn Vonósnégyes Fesztivál, a térség egyik legrangosabb komolyzenei koncertsorozata. A rendezvényre a meghívott zenekarok mindegyike legalább egy művet előad majd a híres zeneszerző repertoárjából - írja a Sopron Média.

Az Esterházy-kastély a leghitelesebb helyszíne a Haydn művek megszólaltatásának, hiszen negyed évszázadot itt élt, alkotott, komponált, és vezényelt Joseph Haydn. A világ zenetörténetének egyik óriása e falak között inspirálódott, alkotott és szólaltatta meg műveit. Eszterháza nem csak a leghitelesebb, hanem az egyik legszebb koncerthelyszíne is Magyarországnak.

Az Eszterházy Kastélyegyüttes egyik legnépszerűbb rendezvénye évek óta a Haydn Vonósnégyes Fesztivál. Idén szeptember végén, 21-e és 23-a között hallgathatja a közönség Európa feltörekvő és már ismert vonósnégyes formációinak műsorát. Az öt koncert mindegyikében felcsendülnek majd Joseph Haydn szerzeményei.

Az előadók között hazai és nemzetközi együtteseket is találunk: a Signum Quartet és a Bennewitz Quartett a világ legnagyobb koncerttermeit is meghódították már, a feltörekvő francia Quatour Tchalik zenekar pedig az idei Mozart verseny győzteseként érkezik majd Eszterházára. Mellettük a hazai Wespa és Kruppa Vonósnégyesek is színpadra lépnek a Fertődi kastély Haydn termében. A fesztivál részletes programjáról itt olvashatnak.