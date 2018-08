A napokban érkezett vissza Egerbe Szabó Ádám, aki 2015-ben vágott neki világjáró körútjának szintén a hevesi megyeszékhelyről. A bringás a TV Egernek nyilatkozva elmondta: az emberek nyitottak voltak mindenhol, de leginkább a harmadik világban élők voltak vele szemben a legönzetlenebbek. De hozzátette, hogy Amerikában és Indiában is megtalálták a kedves és bringa imádó emberek - írta a Sokszínűvidék.hu

Útja során több mint negyvenezer kilométert tekert és 39 országot járt be. Egy kis vízumidő túllépés miatt járó büntetés után még Nepálba is sikeresen bejutott. Legtöbbször sátorban lakott, de Új-Zélandon egy olyan egri férfi adott neki szállást, akivel évekkel korábban leveleztek arról, hogy ha Ádám egyszer a zöld szigeten jár, akkor ugorjon be hozzájuk - ez meg is történt. Több országban is szegődtek mellé más bringások; végül Egerbe is egy equadori fiatalember társaságában érkezett, aki Mexikóban lett az útitársa.

A fiatal egri bringás a legtöbb országban ültetett egy ott őshonos fát is, amit vagy ajándékba vagy adományként kapott a helyiektől. Három évig tartó utazás során végig kamerázott, a tervei között szerepel, hogy a felvételekből készít egy dokumentumfilmet.