Középkori hagyományőrző csapatok az Esztergomi Történelmi Napokon

Az MNM Esztergomi Vármúzeuma idén 7. alkalommal rendezi meg az Esztergomi Történelmi Napokat, Esztergom Város Önkormányzatának támogatásával – olvastuk az esemény közösségi oldalán.

Augusztus 18-án és 19-én a történelmi napok Szent István korába röpítik vissza a várhegyre látogatókat. A hagyományőrző csapatok táborai, korabeli lovas és gyalogos harci- és viselet-bemutatóján túl, középkori mesterségek is bemutatkoznak, melyeket a kíváncsiabbak ki is próbálhatnak. Ezen kívül koncertek, solymászbemutatók, gólyalábasok, mesélők és regélők, íjászok, ünnepi felvonulás, rendhagyó tárlatvezetések, ügyességi és virtus próbák kalauzolják vissza a látogatókat az államalapítás idejére. A kétnapos programot vásári forgatag is színesíti.

A programokat idén egy új esemény is kíséri: augusztus 19-én kerül megrendezésre az I. Magyar Történelmi Képregénytalálkozó, a Királyok és Keresztek közreműködésével. A Vármúzeum Nagytermében képregénykiállítás, és történelmi képregények börzéje, valamint olvasósarok, beszélgetések szerzőkkel és rajzolókkal, dedikálások és sok más érdekesség várja az érdeklődőket.

A részletes programot itt találja.