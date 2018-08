Trambulinrengeteggel bővült a sarudi vizes élménypark

Az ország legnagyobb trambulinparkja nyílt meg július 28-án a Tisza-tó mellett.

Az 1100 négyzetméteres parkban aki megunta a vízi élményeket, mostantól alaposan elfáradhat a trambulinokon – írja a Szélforgó. Az élménypark közösségi oldalán videót is találtunk az új szórakozási lehetőségről.

A Tiszat-tónál bőven van lehetőség aktív időtöltésre ezen kívül is: a tisza-tavi kerékpárutat bérelt bringákkal is körbejárhatja, és az idén már tandem kerékpárokat is lehet bérelni. A tó partján 4000 négyzetméteres homokos plázs és árnyas fák várják a pihenni vágyókat, a sportbázison pedig csónakot, kajakot, kenut, SUP-ot vagy vitorlást is lehet bérelni. A lehetőségekről bővebben az élménypark honlapján olvashat.