Körbekerekezné a Tisza-tavat? Nemsokára kiépített úton teheti

Letették a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpárút alapkövét, ami azt jelenti, hogy hamarosan befejeződhet a Tisza-tó körüli bicikliút kiépítése. A hiányzó, 6,5 kilométeres szakaszt még idén elkezdik építeni.

A Tisza-tónál annyiféle program és élmény vár ránk, hogy megszámolni is nehéz. Ha ide érkezünk felfedezhetjük a vidék kis falvait, a holtágakat, a nagy vízfelületeket és persze a tó élővilágát is. Ezt megtehetjük gyalogosan, végig sétálva a Tisza-tavi Vízi Sétányon, vagy kenukban evezve a Poroszlói- és a Tiszavalki-medencében, illetve körbe is biciklizhetjük a tavat. Egyre nő a száma azoknak, akik ezt a közelekdési formát választják; 2016-ban 20 ezren, 2017-ben pedig már 31 ezren kerekezték körbe a tavat - írta az MTI.

A Tisza-tavi kerékpárút vonala során Poroszló és Tiszafüred között még a 33-as számú főúton kell haladni, itt nyaranta számottevő forgalomra kell számítani. A kör ezen részére tették le most a bicikliút alapkövét. A terveik szerint idén az előkészítő munkák, a tereprendezés, a bozótirtás, illetve a fakivágás zajlik, és ezzel elkezdődik a kerékpárút befejezése is.

Ezzel párhuzamosan indulnak a Tisza-híd, valamint az Eger és Szomorka patak híd alépítményi munkái, ezeket jövőre a felépítmények követik. A nagyobb volumenű munkálatok 2019-ben kezdődnek.