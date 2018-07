Hongkongi művészek táncolnak magyar néptáncot a Várkertben

Kenneth Tse hongkongi néptáncos, koreográfus együttese, a Knack Cordial Folk Group magyar néptáncokat ad elő csütörtökön a Várkert Bazárban.

Kelet-Ázsiában "rajonganak" a magyar táncokért, népzenéért: magyarul nem beszélő emberek, akiket semmilyen rokoni kapcsolat nem fűz a magyarsághoz, énekelnek magyarul, táncolják táncainkat, ezzel népszerűsítve a magyar kultúrát. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Kenneth Tsenek, a hongkongi Knack Cordial Folk Group vezetőjének, aki szülőhazája mellett Tajvanon, Malajziában és Japánban is 20 éve tanítja a magyar néptáncokat, népdalokat.

Kenneth Tse, aki Tímár Sándort tekinti a mesterének, táncpedagógusi és kultúrdiplomáciai tevékenységéért májusban vehetett át Magyar Arany Érdemkeresztet.

A hongkongi koreográfus együttesének Napkelettől Napnyugatig című műsorában délalföldi, sárközi, kalotaszegi, mezőségi, marossárpataki táncok mellett egy ukrán és egy bolgár koreográfia is szerepel.

Kenneth Tse elmondta, hogy a magyar és erdélyi néptánc, népzene iránti szeretete több évtizedes múltra nyúlik vissza. Kedvenc táncai Erdélyhez, Kalotaszeghez kötődnek. Beszélt arról is, hogy a táncok alaplépéseit Hongkongba hívott professzionális magyar és erdélyi tánctanároktól sajátítják el tanítványai. Emellett rendszeresen részt vesz magyarországi és erdélyi fesztiválokon és néptánc tanfolyamokon is. Beszámolt arról, hogy az elmúlt 20 év alatt csaknem ezer tanítványa ismerkedhetett meg a magyar néptánccal, népdalokkal, jelenleg pedig rendszeresen mintegy félszáz táncossal foglalkozik.

Ezúttal a hongkongi együttes japán, tajvani és maláj vendégtáncosokkal kiegészülve lép színpadra, a műsorban Tse saját koreográfiáit adják elő. A Knack Cordial Folk Group és a Hungarian FolkEmbassy ingyenesen látogatható csütörtöki előadását kínai-magyar táncház követi a Várkert Bazár Öntőház Udvarának szabadtéri nagyszínpadán.

Kenneth Tse tánccsoportjával július 28-án a Művészetek Völgyében, majd augusztus 1-jén a kalotaszentkirályi tánctáborban találkozhat még a közönség.