Fűben ülős, napsütéses koncertek garmada Paloznakon!

A Balaton északi-partján, a Bakony déli lábánál található Paloznakon idén immár 7. alkalommal rendezik meg Paloznaki Jazzpiknik néven ismert három napos fesztivált, ami elsősorban a jó borok és az igényes jazz zene körül forog, 2018. augusztus 2-tól 4-ig.

A Paloznaki Jazzpiknik más mint a többi fesztivál, inkább kicsit Kapolcshoz hasonlíthatnánk, csak eltér a zenei felhozatal. A Jazzpiknik a nevéhez híven egy fűben ülős, napsütéses rendezvény, ahol a délutáni zenekari együtt-jammelések éppúgy megvannak, mint a klubhangulat és a „nagykoncert" élmény - és mindez csupán egy karnyújtásnyira Balatonfüredtől és Csopaktól.

A háromnapos fesztivál első napját Jamie Cullum zongorajátékával nyitják, aztán pénteken berobban a térbe az energikus Electro Delux banda, ahol együtt lüktet a funky, a swing és a hiphop. De jön még a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler, illetve Geszti+Jazz+Az+Lányok is, akik egy egyedi és különleges produkcióval készülnek szombat estére - olvasható a jazzpiknik.hu oldalon, ahol a programokról és a jegyvásárlásról is olvashatunk.

Mindezen zenei „fogyasztanivalók" mellett ott lesz Paloznak utánozhatatlan vidéki hangulata és várnak minket a legjobb borok, a kényelmes babzsákfotelek, a holdfényben csillogó Balaton és a szőlősorok is.

A Jazzpiknik házigazdája továbbra is a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő lesznek, akiktől a piknikkosarak érkeznek majd, de ott lesz a fesztivál területén megannyi finomságot kínáló Food Truck is.