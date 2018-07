A lillafüredi Függőkertben 2018 Pünkösdjén történt egy csötörés, ami miatt rövid idő alatt hatalmas mennyiségű víz zúdult be a lillafüredi Anna-barlangba. A szakértők és a nemzeti park munkatársai mindent megtettek azért, hogy gyorsan lehessen orvosolni a problémát, de a barlang mésztufa szerkezete miatt több héten keresztül folyamatosan folyt be a víz fentről, illetve elárasztotta a barlangjáratok is. A végeredmény az lett, hogy csúszóssá váltak a járófelület, és az elektromos hálózat is potenciális veszélyt jelentett; így le kellett zárni a barlangot a látogatók előtt - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oldala.

Az igazgatóság honlapján jelentették be, hogy 2018. július 14. óta újra látogatható a barlang, mivel az elmúlt két hétben a veszélytényezőket sikerült annyira megszüntetni, hogy teljesen biztonságos legyen a látogatása. Egyetlen terem maradt, ahol a talaj továbbra is csúszós, itt gumi járólapot helyeztek el, és napi szinten ellenőrzik a barlang állapotát.

A Bükki Nemzeti Park nagy örömmel tapasztalta, hogy ebben az évben igencsak megnőtt a barlanglátogatások száma Lillafüreden, az év első felében rekord mennyiségű vendég kereste fel a két barlangot: a Szent István-barlang forgalma 33 százalékkal nőtt a tavalyi év első feléhez képest, az Anna-barlang forgalma is 13 százalékkal nőtt május végéig 2017 első öt hónapjához képest. Ezért bevezették az online foglalás lehetőségét, amely 2018. július 15-től az Anna-barlang iránt érdeklődők számára is elérhető ezen a linken.

Az Anna-barlang egy mésztufa barlang, és annyira egyedi szerkezetű, hogy csupán hat hozzá hasonló látogatható az egész világon. 1951-ben védetté, majd 1982-ben fokozottan védetté nyilvánították. Az állagmegóvási munkálatokat és a biztonsági ellenőrzéseket ennek tudatában végezték a szakemberek - olvasható az Igazgatóság honlapján.