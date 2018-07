A Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo-kiállításán 26 festményt, 9 rajzot és megannyi életrajzi ihletésű képet, valamint szimbolikus tartalommal bíró alkotásokat láthatnak a 20. század egyik legmeghatározóbb női művészétől egészen november elejéig.

Már az első néhány napon több mint tízezren voltak kíváncsiak a Magyar Nemzeti Galériában július elején nyílt, a 20. század egyik legmeghatározóbb női művésze, a mára ikonikussá vált Frida Kahlo műveiből rendezett tárlatra. A nagy érdeklődés miatt a tárlat hétfőnként is látogatható lesz - írta az MTI.

A Galéria négy hónapra ad otthont a világ legjelentősebb Frida Kahlo-gyűjteményével rendelkező mexikói múzeum, a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlatnak.

A festőnő születésének 111. évfordulóján megnyílt kiállításon szereplő 26 festmény és 9 rajz között láthatnak néhány Frida Kahlo védjegyévé vált önarcképet is, de a gyűjteményben szerepelnek olyan jelentős művek is, mint az egyik legelső vászonfestménye. Mindezek mellett életrajzi ihletésű képek, portrék, szimbolikus tartalommal telített alkotásokat is bemutatnak a tárlaton.

Aki pedig szeretné mégjobban megérteni a festőnő gondolkodását és a művek kialakulása mögötti történeteket, azoknak ajánlott helyben, a jegy megvétele után bejelentkezni a tárlatvezetésekre, amiket megadott időpontokban csütörtöki és szombati napokon 16.00 órától tartanak. A pontos időpontokról az MNG.hu oldalán tájékozódhatnak.