A Füvészkert ékességének számít az a küzdelmesen megmentett amazonasi óriás-tündérrózsa, melynek hatalmas leveleit az elmúlt napokban pár látogató kilyukasztotta vagy az ujjával, vagy valami más eszközzel. A Főkertész ezért bizonytalan időre teljesen lezárta a kert legszebb épületét.

Az eredetileg az Amazonas lassú folyású mellékfolyóin honos vízinövény első példánya még a 19. században került a budapesti Füvészkertbe. A vandálok a vizen lebegő hatalmas leveleket rongálták meg, így a Főkertész bezáratta a növénynek is helyt adó Victoria-házat - olvasható a kert Facebook oldalán.

A poszt alatti kommentek szerint nem ez az első alkalom, hogy ilyen tettet követnek el a látogatók. Sokan azt írják, hogy ezt a helyet is be kellene kamerázni, és egyet értenek a lezárással, még ha így nem is láthatják a gyűjteményt, csak az üvegen keresztül.

A Victoria-ház egy egyedülálló épület Magyarországon, melynek medencéjében ez a trópusi, különleges szépségű amazonasi tündérrózsa és Paraguayból származó rokona élnek. A tündérrózsák királynőjének is nevezett faj 40 centiméteres virága mindössze két éjszaka virágzik egy évben. Levelei, melyek a víz felszínén terülnek szét és egy lapos, peremes tálra emlékeztetnek, akár egy 50 kilós kisgyereket is elbírnak és 2-3 méteres átmérőjűre is megnőhetnek.