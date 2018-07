Gépfegyveres kísérettel érkeztek aranykincsek Romániából Szegedre

Teljes titokban kísérték gépfegyveres rendőrök az országhatártól Szegedig a Fekete házban hamarosan nyíló arany- és ezüstkincs kiállítást. A Bukarestből indult kollekció biztonsági okok miatt titokban érkezett, a ládák kipakolása pedig szigorú gépfegyveres rendőri felügyelet mellett zajlott le vasárnap délután.

Új tárlat építését kezdik meg a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelyén, a Fekete házban: egy Romániából érkező arany- és ezüstkincs kiállítás fogja hamarosan megnyitni kapuit. Az 1000 arany- és ezüsttárgyból álló kollekció milliárdos, szinte felbecsülhetetlen értéket képvisel. Az óriási értékű rakomány miatt nem lehetett előzetesen nyilvánosságra hozni sem az útvonalat, sem pedig az érkezés időpontját, így a kollekció titokban érkezett meg Szegedre.

A tárgyak vasárnap reggel indultak útnak a bukaresti Román Nemzeti Múzeumból, majd délután lépték át a román-magyar határt. Az országhatártól a magyar rendőrség biztosított felvezetést a több furgonból álló konvojnak. A Fekete ház elé is szirénázva érkeztek a kincsek, majd a ládák beszállítását gépfegyveres rendőrök biztosították.

Az „Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából" című kiállításon azokat a legértékesebb, legszebb arany- és ezüsttárgyakat mutatják be, melyek a 19-20. században kerültek elő a mai Románia területén. A kollekció sok ezer évet ölel át: az őskortól a középkorig találkozhatnak gyönyörű tárgyakkal a látogatók. Találunk közöttük fegyvereket, pajzsot és sisakot is, valamint különböző gyönyörű ékszereket és használati tárgyakat is.

Hamarosan megkezdődik a kollekció kicsomagolása, installálása: a munkát a román és magyar szakemberek különleges biztonsági intézkedések mellett végzik majd el.

A kiállítás várhatóan július 18-án fog megnyílni Szegeden.