Sopron vagy Porto - ide utazzanak 2018 júniusában!

Porto vagy Sopron? Nehéz kérdés, mert mindkét városban fesztiválos hetek következnek. Ha azonban szereti az utcai megmozdulásokat, az előadásokat, bármelyiket választhatja.

Ünnepelje Portóban az év leghosszabb éjszakáját!

Ha kedvet csináltunk önnek tavasszal a családi tavernáiról és tengerbe hulló házairól ismert Portóhoz, akkor itt a remek alkalom, hogy valóra váltsa álmait egy hosszú hétvégére. Június ugyanis a fesztiválozás jegyében telik Portugália második legismertebb városában, de ezenkívül más apropója is van annak, hogy most ajánljuk.

Míg az európai országok többségében Szent Iván éjszakáját ünneplik, Portóban Keresztelő Szent Jánost tisztelik meg egy fesztivállal (Festa de São João) a június 23-ról 24-re virradó éjszaka. De gyakorlatilag az egész hónap nem áll másból, mint a nagy murira való felkészülésből. Pedig nem annyira új hagyományról van szó: 1911-ben történt, hogy egy népszerű helyi napilap népszavazást javasolt, hogy az emberek nyilatkozzanak arról, akarnak-e fesztivált Szent Jánosnak. Ezen az éjszakán, mely Portóban az év leghosszabb éjszakája, minden lakó és látogató az utcákra tódul.

A nagy napon (23-án) kerül sor a hagyományos Rabelo hajók regattájára, melyet minden évben a portói borszövetség szervez. Ilyenkor érdemes egy jó helyet találni a parton, hogy lássa azoknak a hajóknak a versenyét, amelyek egykor még a Douro térségből érkező bort szállították Gaia pincéibe. A verseny a folyó szájától a Luís I hídig tart.

Ilyenkor majdnem minden lakónegyed kínál legalább egy zenés rendezvényt, de számos más szórakozási és modern kulturális eseményt is. A történelmi központban található Casa da Música („Zene háza") és a korábbi Ferreira Borges piac helyén található Hard Club is különleges programokkal készül. A városi parkban ingyenes koncerteket hallhatunk, és a bárok sem maradnak ki a buliból.

Az este a Riberira városrészben kezdődik, mivel a tűzijátékot általában a Luís I hídról lövik fel – ehhez a legjobb hely a Douro folyón a part mellé lehorgonyzott hajók fedélzete. Ha azonban nem bírja a tömeget, akkor érdemes olyan helyre menekülnie, mint például a S. Bento da Vitória utca alján található Bataria da Vitória kilátó (nagyon közel az azonos nevű kolostorhoz). A tűzijátékot egy turistahajó fedélzetéről is végignézheti – a Douro folyón működő sétahajók általában ezt külön programként hirdetik meg –, vacsorával vagy anélkül.

A helyiek június 24-én a korábbi dolgos napokat a Jardins do Palacio de Cristal-nál (a „Kristálypalota kertjeiben") pihenik ki, ahol hagyományosan Szent János tiszteletére tartanak egy koncertet. Persze akkor is sok kapcsolódó programot talál majd, ha ön nem ezen a hétvégén érkezik, hiszen tényleg az egész hónapot áthatja a fesztiválra készülés. A Casa da Música ingyenes előadásokat és koncerteket kínál (nyáron szabadtéri színpadot is felállítanak az épületnél), szerte a városban Szent János szobrai és más, neki szentelt installációk bukkannak fel, és több helyen is találni kézműves vásárokat.

Travelo-tipp: piacozás Sok kis piac létezik Portóban, kettőt különösen ajánlunk ebben az időszakban. Az egyik a Cândido dos Reis utcában található Mercadinho dos Clerigos-t (minden hónap utolsó szombatján, déli kezdettel). A másik a Palácio das Artes (Művészetek palotája) melletti piac, amely a történelmi városközpontban található, és bár ez is csak minden hónap utolsó szombatján tart nyitva, de akkor egész nap. Sok kis piac létezik Portóban, kettőt különösen ajánlunk ebben az időszakban. Az egyik a Cândido dos Reis utcában található Mercadinho dos Clerigos-t (minden hónap utolsó szombatján, déli kezdettel). A másik a Palácio das Artes (Művészetek palotája) melletti piac, amely a történelmi városközpontban található, és bár ez is csak minden hónap utolsó szombatján tart nyitva, de akkor egész nap.



Esténként érdemes a Matosinhos-negyedben felbukkanni, ahol egymást érik a haléttermek. Októberig itt folyamatosan zajlik a Hal és Tengeri ételek fesztiválja, és a résztvevő éttermek amolyan pop-up teraszokat létesítenek a járdán. A balzsamos júniusi estéken ennél jobb nem is történhetne a látogatóval Portóban. A rendelést sem kell túlbonyolítani: kérjen grillezett szardíniát és válasszon hozzá egy helyi fehérbort.

A tőkehalért is bolondulnak a helyiek. A régi időkben azonban túl drága volt, ráadásul a történelem viharában Portugália tőkehal-halászati jogát Nagy-Britannia elvette, és a helyiek ezért szoktak rá a szardíniára. A São João ünnep azonban bárányt kíván (tűz fölött sütve vagy párolva), sütőben sütött burgonyával és rizzsel. A történelmi városközpontban bármelyik étteremben megkóstolhatja az ételkombinációt.

Sopron egész hónapban fesztiválozik

Portónál is komolyabban veszi a fesztivál műfaját júniusban hazánk leghűségesebbnek tartott városa júniusban: bármelyik hétvégén is látogat el ide, számtalan program közül választhat. Június 8-án utcazene fesztiválra kerül sor a soproni várkerületben, mellyel megnyílik a Soproni Ünnepi Hetek rendezvénysorozat. A látogatók utcazenei színpadokat találnak majd a Fő téren, a Várkertben és a Várárokban – a zenekarok párhuzamosan játszanak a különböző színpadokon. A programról részletesebben itt olvashat.

Sopron „legtündéribb" gyermekrendezvénye a Tündérfesztivál, ahova kislányoknak tündérszárnyban, kisfiúknak manósapkában érdemes érkezni. Az immár tíz éve népszerű Tündérfesztivál az idei évben is a város több pontján és több napján kínál programokat a családoknak, melyek lényege az együtt töltött minőségi idő. Június 8-án ennek szellemében kerül sor a havi garantált városnéző sétára is 16 órakor, melynek címe Tündérösvényen.

Szintén ugyanezen a hétvégén, június 8. és 10. között a fertőrákosi Barlangszínházban a Cinderella c. látványos családi mesemusicalt láthatják az érdeklődők az Experidance Táncszínház előadásában.

Június 9-én szombaton a soproni Erzsébet kert („Az eperfa lombja") lesz a tündérek és manók birodalma. Egy játszótér, két színpad, három kívánság és számtalan interaktív játszóhely várja a kisebbeket és nagyobbakat. Az idei fesztivál a 200 éve született Arany Jánost idézi meg, az eseményen többek között a Kaláka Együttes és Bognár Szilvia lép fel. A szombat nap az „Az eperfa lombja" címet viseli.

Június 10-én vasárnap a Családok Éve keretében egy tündéri családi nap népesíti be a város Fő terét. A színpadon családi zenekarok játszanak, a téren családi műhelyek kínálják portékáikat, lesz családi vetélkedő és élőben átélhető lesz a „Családi Kör".

Szintén június 8-án kezdődik a több mint fél évszázados múltra visszatekintő Soproni Ünnepi Hetek összművészeti fesztivál. A rendezvénysorozat neves művészek és helyi művészeti csoportok közreműködésével közel egy hónapon át várja a látogatókat. Ez idő alatt színházi előadások, szabadtéri programok, kirakodóvásár, folklórbemutatók, templomi hangversenyek, könnyűzenei koncertek, térzene, gyerekprogramok, képző- és iparművészeti kiállítások töltik meg a történelmi belváros tereit és udvarait.

Ennek keretében a június 15-ei hétvégén kerül sor a SopronDrum rendezvényre, melynek keretében sokat szól majd Sopronban a dob, a jazz és az utcazene is. A részletes programkiírást itt találja. Jól illeszkedik ehhez a programhoz a szintén ezt a hétvégét betöltő Food Truck Show is a belvárosban, hiszen ekkor ér ide az országjáró street food konvoj. Június 17-én a városnéző séta témája a belváros lesz, a csoport 10 órakor a Tourinform iroda elől indul.

A következő hétvége a tánc jegyében telik majd, ez a HétTáncFest, melynek kiemelt eseménye az ExperiDance Nagyidai cigányok című előadása június 22-én és 23-án a Fertőrákosi Barlangszínházban. Ezen a hétvégén is lesz garantált városi séta, ezúttal Sopron, a leghűségesebb város címmel (10 órától, a Tourinform iroda elől, Szent György utca 2).

Ha a tánc hatására megjött a kedve a mozgáshoz, jó tudni, hogy június 23-án rendezik meg a 4. Nemzetközi Jóga Napot és egyben a 3. Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivált Sopronban, ahol indiai tánc, tradicionális indiai zene, henna testfestés, női műhely és indiai ételkülönlegességek várják majd a látogatókat. És persze több workshopon is kipróbálhatja a jógát az, aki idáig még sosem tette volna. A részletekről itt olvashat.

Ha pedig kirándulni vágyna, és nem tudja, merre induljon, a város időnként garantált erdei kirándulásokat is szervez, ezek júniusban 16-án és 23-án indulnak 10 órakor a Hotel Lővér előtti buszmegállóból.