Izgalmas városnéző sétákat kínál Szeged új mobilalkalmazása

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke jóvoltából remek mobilalkalmazás várja azokat, akik önállóan, mégis mélységében szeretnék felfedezni Szegedet.

Az új turisztikai alkalmazás nem csak az érdekes pontokat mutatja be a városban, de oda is navigálja az utazót – írja a HVG. Összesen öt városi sétát kínál 40 perctől egészen 8 óra 40 perces időtartamig, és az érdeklődők részt vehetnek például A tudomány esszenciája, a Természet és tudomány, az Egyetemi épületek, az Állatok és növények sétán, valamint a Szent-Györgyi Albert túrán is.

A természettudományos érdekességek és köztéri szobrok mellett olyan megállók vannak többek között az alkalmazásban, mint a Vadaspark, a Füvészkert, a Tudástár, a Szent-Györgyi Albert Agóra vagy éppen a Móra Ferenc Múzeum.

Az androidos telefonokra a Google Play áruházból ingyenesen tölthető le a mobilapplikáció.