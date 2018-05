A legjobban megújuló falu díját kapta Panyola

A 600 lelkes szatmári kis falu, Panyola - öt másik hazai településsel együtt - a fenntartható falufejlesztés díját nyerte el az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség hetedik alkalommal kiírt pályázatán.

A település pályázatát értékelő zsűri a panyolai önkormányzat helyi erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztésének példaértékűségét emelte ki. Ma már a település egyet jelent a „nemtudom" szilvából készült pálinkával, lekvárral, aszalvánnyal, és a Panyolafeszt rendezvényével. A Panyola márka megteremtésével és folyamatos fejlesztésével mára elérték nevük országos ismertségét, pedig ugyanolyan gondokkal küzdenek, mint sok hasonló falu akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akár az ország más tájain - olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közelményben.

Muhari Zoltán polgármester szerint a titok talán az, hogy egyrészt tudatosan kereste és találta meg saját arcát a település, másrészt alapoznak a lakosokra. Pedig itt is kilométereket kell utazni a legközelebbi munkahelyig, innen is elvándorolnak a fiatalok, ez is elöregedő falu lett, mégis vannak szilárd pontok, amelyek kapaszkodót jelentenek.

A panyolai pálinkával megalapozták hírnevüket, a Panyolafeszt nyári zenei fesztivál pedig fontos bevételi forrása lett a helyieknek. Tudják, hogy a hagyományőrzés, a népszokások, a gasztronómia, és a falu természeti adottságai együtt segítették fel hazánk turisztikai térképére Panyolát - fogalmaz a közlemény.

Panyola hamarosan a vízi turizmusba is bekapcsolódik, megépül a vízi túrázáshoz szükséges csónak- és pihenőház, lehet majd kenukat bérelni, az újabb sikeres pályázat segítségével pedig tovább erősítik a Panyola brandet. Augusztus 2. és 4. között pedig ismét megrendezik a Panyolafesztet - erről bővebben itt olvashatnak, de nézzék meg Panyola hanguatos weboldalát is, érdemes!