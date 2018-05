Reformkori Divatházzal újul meg Balatonfüred

Reformkori Divatházzal, új pihenőparkokkal, garantált programokkal, valamint számos interaktív és kipróbálható eszközzel is bővül Balatonfüred turisztikai kínálata a 2019-es szezonra - írja oldalán a TurizmusOnline.

Balatonfüredet az egyedülálló, reformkort idéző fürdővárosi hangulata teszi igazán különlegessé. Az egyik legrégebbi gyógyhelyünkön a mai Kossuth-forrás közelében már a 18. században fürdőház épült (a mai Állami Szívkórház elődje), ahol a tó vizében vett fürdő mellett kádfürdőkben hasznosították a kazánnal melegített „füredi savanyúvizet".

Az önkormányzat egymilliárd forint uniós támogatást nyert a város komplex gyógyhelyi fejlesztésére, amelynek helyszínei a Zákonyi utca és a Brázay park, ahol egy közösségi teret alakítanak ki. A városban múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, új tematikus játszótérrel és interaktív eszközökkel várják a helyieket és a turistákat, a téli szezonra pedig egy korcsolyapályát is kialakítanak. Építenek majd egy reformkori Divatházat is, ahol korhű ruhákat lehet majd felpróbálni, és kialakítanak egy Galériát, ahol időszaki kiállításokat tartanak majd. A városi szabadtéri színpad pedig nemcsak, hogy megújul, de mobil tetőt is kap.

Mindemellé új információs pont, étterem, kávézó, pékség, valamint zöldfelületetekkel ellátott pihenő- és aktív terek várják már jövőre a Balatonfüredre látogatókat.