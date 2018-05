Kórusokkal telik meg Józsefváros egy éjszakára

Június 9-én rendezik meg a 6. Kórusok Éjszakáját, amely során Budapest nyolcadik kerületében egyetlen estén 41 hazai és külföldi amatőr együttes összesen 76 koncerttel szórakoztatja a közönséget tíz különböző helyszínen.

A program június 9-én, szombat délután 16 órakor az Éneklő utcával veszi kezdetét. A Kálvin tértől a Pollack Mihály térig sétálva bárki belehallgathat a szabad ég alatt felcsendülő zenei ízelítőkbe. A hazai és külföldi kórusok különböző műfajban – a régi, klasszikus, gyerek, kortárs, könnyű és folk

– egymást követően rögtönöznek minikoncerteket.

A Kórusok Éjszakáján megnyílnak a józsefvárosi kapuk és udvarok, a ritkán látott belső kertek is. Az eseményhez idén csatlakozik a Lumen Kávézó is, amelynek egész udvarát énekhangok töltik majd be ezen az estén. De a látogatók idén is megcsodálhatják a Magyar Nemzeti Múzeum hatalmas belső udvarát, az Ötpacsirta utcai Építész udvart, az erre az estére megnyíló Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének vadregényes kertjét és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkarának belső udvarát.

A külföldi kórusok közül hallható lesz a csehországi Mille Domi és az írországi The Lalala Choir együttese, valamint a pekingi Konzervatórium diákjai is. De fellép majd a régizenét képviselő Gemma Énekegyüttes, a Csicsergők gyermekkar, a népzenével foglalkozó Virágzó Énekegyüttes és a H.A.B. A szervezők ígérete szerint mindezen kívül még számos éneklős flashmobra lehet számítani.

A programot éjfél előtt fél órával a Pollack Mihály téren az erre az alkalomra megzenésített dala zárja, amelyet a fellépő kórusok a közönséggel együtt adnak elő. A dal megtalálható a Kórusok Éjszakája honlapján, ahol elővételben már jegyek is kaphatók. Jegyár felnőtteknek elővételben 1600 (helyszínen 2000 forint), a gyerekeknek 7-14 éves korig 800 forint.