Pécs ismét fényben fürdik június utolsó napjain

Hazánk egyik leglátványosabb eseményére készül Pécs, amelynek Zsolnay Fényfesztiválján június 28. és július 1. között közel 100 programmal, háromdimenziós fényfestéssel, újcirkuszi és utcaművészeti kavalkáddal várják a látogatókat.

Harmadszorra rendezik meg a Zsolnay Fényfesztivált, amely tavaly például elnyerte az egyik legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE által május elején kihirdetett Minősített Európai Fesztivál címet is. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) által szervezett ingyenes esemény már tavaly is több mint 60 000 látogatót vonzott, az idei évben azonban időben és térben is bővülnek a látványosságok.

Idén például már csütörtökön megnyitja kapuit a Fény Útja, így négy estén át korzózhat bárki a belváros legismertebb épületeit útba ejtő, húsznál is több állomást érintő fénykörúton. Ennek keretében a kedvelt pécsi épületek lenyűgöző fényfestést, a belváros ismert terei és rejtett zugai izgalmas fényinstallációkat kapnak. A vetítések és fényszobrok nagyobb területen helyezkednek majd el, olyan különleges helyszínekkel bővülve, amelyek még a helyiek számára is ritkán mutatják meg magukat.

A teljes belvárost behálózó Fény Útja összesen 12 000 négyzetméternyi vetített felületet kelt életre.

Idén is megrendezik a Zsolnay Light Art Fényfestőversenyt, amelynek keretében a Székesegyház monumentális homlokzatára komponált háromdimenziós, mozgó fényalkotásokban gyönyörködhetnek a látogatók péntektől vasárnapig. Az alkotások előválogatása jelenleg is zajlik, 29 nevezés érkezett Chilétől Indonéziáig, a nem mindennapi élményért a fesztivál szakmai partnere, a nemzetközileg is elismert Kiégő Izzók csapata felel - olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közleményben.

A pezsgő utcai kavalkádban Costa Rica-i tűzzsonglőrök, spanyol utcaművészek szórakoztatják

majd a látogatókat, de visszatérnek az őrült katalán hajszobrászok is: a Sienta La Cabeza

csapata ismét több napon át készít világító hajkölteményeket a vállalkozó kedvűeknek.