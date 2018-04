A világ 10 legjobb tetőterasza között a budapesti High Note Skybar

A világ legjobbjának választott Aria Hotel Budapest tetején található High Note SkyBar tegnap első helyen jelent meg a Condé Nast Traveler világ legjobb tetőbárjait felsoroló cikkében.

A listát legutóbb 2016-ban közölte a rangos nemzetközi utazási lap - tegnap a korábban közölt lista frissített verzióját adták ki. A cikk szerint a minden évszakban nyitvatartó tetőtéri bár a történelmi és a modern Budapest legjobb kombinációját nyújtja. A csúcsminőségű, üveglépcsővel összekapcsolt, kétszintű terasz nagyszerű kilátást nyújt Budapest látképére és egy "jegyet az első sorba", ha valaki a Szent István Bazilikát szeretné megcsodálni.

A lista High Note SkyBar mellett 9 további rooftop bárt tartalmaz Hong Kongtól Chiléig: a másodikként a kínai Sir Elly's Terrace Rooftop Barról (The Peninsula Shanghai), harmadiként pedig a thaiföldi Moon Barról olvashatunk (Banyan Tree Bangkok).

A High Note Skybarban nemcsak a gasztronómiai kínálat különleges, de kulturális események is vannak. Ma este (április 25-én) a Libri könyvkiadóval közösen szervezett The Reading Monkey könyvbemutató sorozat, amelyen Péterfy-Novák Éva író kínai utazásáról is beszél. Aki szeretné megtapasztalni, hogy milyen a világ legjobb bárjában egy pohár pezsgő mellett könyvekről beszélgetni, az itt jelentkezzen.