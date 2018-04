Vasarely relikviái ihlette kortárs munkákból nyílik kiállítás Szentendrén

Victor Vasarely papírkivágásainak felhasználásával 25 kortárs képzőművész készített festményeket, szobrokat, fotókat, illetve más installációt a Hungarikon-gyűjtemény számára, ebből a különleges kollekcióból nyílik kiállítás április 14-én, a szentendrei Erdész Galériában.

Kárpáti Tamás, a Hungarikon-gyűjtemény tulajdonosa az MTI-nek elmondta: a speciális kollekció úgy jött létre, hogy Pierre Vasarely a nagyapja dolgozóasztalának fiókjából két borítéknyi színes, geometrikus papírkivágást juttatott el hozzá. Ezt követően 25 művészt kért fel, hogy készítsenek a Vasarely által kézbevett, használt személyes tárgyak felhasználásával műalkotásokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Ismét látogatható a megújult Vasarely Múzeum Óbudán

A gyűjtőnek azokra az itthon és külföldön élő magyar alkotókra esett a választása, akiknek a munkásságára valamilyen módon hatást gyakorolt az op-art mestere. A gyűjteményt többek között Konok Tamás, Orosz István, Fehér László, Szurcsik József, Pinczehelyi Sándor, ef Zámbó István, a Verebics testvérek és Weiler Péter munkái gyarapítják.

A gyűjtő ismertetése szerint a rangos alkotógárdában Botos Péter és Kóródi Zsuzsanna az üvegszobrászokat, Kaiser Ottó és Tóth György a fotósokat képviseli, míg a friss Munkácsy-díjas, "neonszobrászként" ismert Hérics Nándor különleges, világító led-hologrammal jelentkezett. Fürjesi Csaba Salzburgból, Naomi Devil Bécsből, Kecskeméti Sándor Berlinből, Fülöp Tibor pedig Barcelonából juttatta el munkáját.

A különleges kollekció anyagából nyílik kiállítás Szentendrén, ahol a világhírű művész unokája, a Vasarely Alapítvány elnöke, Pierre Vasarely mond köszöntőt. Májusban a tárlat Budapesten is látható lesz a Berekai Art Stúdióban, majd augusztus közepétől szeptember végéig a Pécsi Galériában, ezt követően pedig a győri Esterházy Palotában tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlat anyagából pedig a közeljövőben album is megjelenik.

A Hungarikonok-gyűjteményét, amely számtalan világhírű magyar művész, sportoló, feltaláló, többek között Örkény István, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Polgár Judit, Pege Aladár, Borsos Miklós, Faludy György, Taróczy Balázs személyes tárgyaiból áll, először 2009-ben mutattak be Budapesten, azóta pedig számtalan helyen látható volt. Kárpáti Tamás eleinte híres festők ecsetjeit gyűjtötte, ez alapozta meg a kollekciót, amelyben a híres emberek személyes tárgyai új életre kelnek a neves kortárs képzőművészek által. A gyűjtő magyar hírességek mellett külföldi művészek emléktárgyait is gyűjti, így például John Lennon nyakkendője, vagy Frida Kahlo ecsetje, Richard Burton öngyújtója is megtalálható gyűjteményében.

A kiállítás számos külföldi országban is megtekinthető volt: 2012-ben Olaszországban a Római Magyar Akadémia dísztermében, az olimpiai játékok alkalmával pedig a londoni Magyar Kulturális Központban voltak kiállítva a gyűjtemény darabjai, a tárlat a 2015-ös milánói világkiállításon is szerepelt.

A most megnyíló tárlat iránt már most nagy érdeklődés mutatkozik Bécsből, Barcelonából, Párizsból és Delhiből, így elképzelhető, hogy a kollekció külföldön is bemutatkozik majd.