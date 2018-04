Izgalmas előadások, neves művészek a Debreceni Tavaszi Fesztiválon

Huszonhat programmal, többek között könnyű- és komolyzenei koncertekkel, kiállítással, filmbemutatókkal várja az érdeklődőket a 28. Debreceni Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvénysorozat.

Műfaji gazdagság és művészeti sokszínűség jellemzi az idei fesztivált. Hét Kossuth-díjas művész: Lázár Kati, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Gálffi László és Rudolf Péter színészek, valamint Bogányi Gergely és Szakcsi Lakatos Béla zenészek produkcióját is élvezheti majd a közönség.

A fesztivál nyitó eseménye a 27. tavaszi tárlat, amelynek középpontjában a fotó és a grafika áll. A kiállításon 67 művész százhúsz alkotását mutatják be a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében.

Lesz ezenkívül Cseh Tamás-emlékest és Best of Leonard Cohen - magyarul című koncert is, amelyen a népszerű dalszerző-előadó legjobb dalait a Müller Péter Sziámi AndFriends játssza, vendégelőadóként pedig fellép Palya Bea, Ónodi Eszter, Novák Péter, Jávor Ferenc Fegya és A Dal 2018 két döntőse, Dánielfy Gergely és Szabó Ádám.

A fesztivál vendége lesz továbbá a Szakcsi Lakatos Bélával, Babos Gyulával, Fekete-Kovács Kornéllal, Orbán Györggyel és Kőszegi Imrével felálló, több mint 40 éves Rákfogó zenekar koncertje, hozzátéve, hogy az esttel az idén 75 éves Szakcsi Lakatos Béla előtt tisztelegnek.

A fesztivál záró eseménye lesz majd a Száz év magány című táncjáték, amelyet a Budapesti Táncszínház az Örkény Színház két művészének Gálffi Lászlónak és Kerekes Évának a közreműködésével mutat be.

A tavaszi fesztiválon három filmet is bemutatnak a száz évvel ezelőtt született világhírű svéd rendezőtől, Ingmar Bergmantól, a Skandináv filmnapok keretében pedig 4 kortárs alkotást láthatnak az érdeklődők.

A 28. Debreceni Tavaszi Fesztiválon koncertet adnak még a Kodály Filharmonikusok, lesz irodalmi est és színpadra lép a Pantha Rei zenekar is.