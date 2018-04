Óriási fejlesztések kezdődnek a dégi Festetics-kastélyban

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében születik újjá a dégi Festetics-kastély: a projektre 1,5 milliárd forintnyi uniós és a kormány által biztosított további 1,228 milliárd forint hazai forrást fordítanak.

A projekt keretében a kastély homlokzatát helyreállítják, a tetőfedést teljes egészében cserélik, továbbá felújítják a Hollandi-házat és környezetét. Az épület földszintjén tematikus kiállítások, a korabeli szalont idéző kávézó, valamint ajándékbolt és rendezvénytér kap helyet.

A kastélypark területén bemutatják a szivattyúházat, megújul a rózsakert, elkészül az antik forrás gépészeti rendszere és újra csobog majd a víz az oroszlánfejes vízköpőből. Használhatóvá válik a hajdani teniszpálya is annak érdekében, hogy nosztalgia sportversenyek, valamint csapatépítő tréningek helyszíne lehessen.

A földszinti kiállításon megelevenedik a Festetics-család története, mindennapi élete, hobbijai, szórakozási, sportolási szokásai. A felső szinten különleges témájú kiállítást rendeznek be: hitelesen, történeti dokumentumok és levéltári kutatások alapján, 21. századi kiállítás-tervezési technika segítségével mutatják be a kastély építtetőjének, Festetics Antalnak a szabadkőművességhez való viszonyát, valamint az eszmei áramlat nemzetközi és hazai vonatkozásait.

A Fejér megye déli részén található egykori főnemesi rezidencia hazánk egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista kastélya. A rezidencia építtetője Festetics Antal, tervezője Pollack Mihály volt.

A kastélyt és számos kerti építményét 27,4 hektár területű angolpark, valamint több kilométer hosszú tórendszer övezi, utóbbi egyik szigetén áll a festői szépségű Hollandi-ház. A kastély volt a fő helyszíne az utóbbi idők egyik legmagasabb nézettséget elért magyar filmje, a Kincsem forgatásának is.

A kastélypark rekonstrukciója 2015-ben fejeződött be: három ütemben összesen 785 millió forintból újult meg Közép-Európa egyik legnagyobb angolkertje, amelynek tervezője nem ismert, de a kastély alkotójának, Pollack Mihálynak a neve is felmerülhet, aki feltehetően kerttervezéssel is foglalkozott.