Már a hosszú hétvégétől sűrűbben járnak a kompok

Már a március 15-i hosszúhétvégétől sűrűbben és tovább járnak a balatoni kompok. Ráadásul változatlan díjakon vehetők igénybe a BAHART hajós szolgáltatásai az idei évben.

A Balatoni Hajózási Zrt. 2018-ban is újragondolta a kompmenetrendet, és már január 1-től az utasigényekhez jobban igazodó északi parti indulást vezetett be. Az elmúlt két év pozitív tapasztalatai és az utasvélemények alapján idén már március 14-től bevezeti a Társaság a 40 percenkénti járatindítást a balatoni kompokon, valamint este meghosszabbított üzemelési időben indulnak az utolsó hirdetett járatok ezzel is kiszolgálva az első tavaszi hosszúhétvégétől várt emelkedett utasszámot a Balatonnál.

A kora tavaszi időszakban 2018. március 14. és április 26. között Szántódrévből reggel 6.40 és este 18.40, Tihanyrévből reggel 7 és este 19 óra között 40 percenként közlekednek a kompok. A kiemelt hétvégéken várható nagyobb forgalom esetén a menetrendet felfüggesztik, és a kompok folyamatosan közlekednek majd napközben.

2018-ban változatlan díjon biztosítja a BAHART a kompközlekedéssel kapcsolatos szolgáltatásait, díjemelés nem történt.

2018-ban is sok, rendszeresen komppal utazó él a BAHART tavaly bevezetett saját kedvezménykártyája, a BAHART Joker Kártya nyújtotta kedvezményes, akár 20%-kal olcsóbb utazási lehetőségével. A BAHART kártyák bevezetésével jelentősen bővült a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások köre, hiszen a kártyaegyenleg a kompközlekedés mellett bármely menetrendi, séta-, főidényi tematikus programhajóra, sőt a gyorshajókra is felhasználható.

3 különböző egyenleggel lehet kártyát vásárolni, a kártyaegyenleghez társulnak az utazások során érvényesíthető százalékos kedvezmények. 2017-ben az újdonságként bevezetett kártyákból több, mint 200 db-ot értékesített a BAHART, körülbelül 20 millió forint értékben.

A hivatalos 172. balatoni hajózási szezon hagyomány szerint idén is Húsvét nagyszombaton indul, 2018. március 31-én. A BAHART bízva abban, hogy sokan érkeznek a Balatonhoz az első tavaszi hosszú hétvégére, Siófokon és Balatonfüreden már március 15-18. között elindítja ünnepi sétahajóit.