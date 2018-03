Tavaszi csillagösvény és pusztai virtuskodás márciusban a Hortobágyon

Aki kirándulni szeretne márciusban, annak a Hortobágyi Nemzeti Park több érdekes programot is kínál márciusra. Az igazán bátraknak természetesen a Betyárképzőt ajánljuk!

Pusztai virtuskodás

Ha akad a családban, aki mindig is szívesen utazott volna vissza egy kis csetepatéért az időben, az csekkoljon be a Pusztai Állatpark „Betyárképzőjébe" március 16-án. A rendezvényre a hortobágyi Tornyi-dombon kerül sor. A 1848-49-es szabadságharcban részt vett szabadcsapatok fegyvereinek mutatják itt be (karikás ostor, kard, pányváskötél, fokos), aztán lehetőség nyílik pusztai virtusjátékok kipróbálására, úgy mint nyúlütésre, patkódobásra, de ki lehet majd próbálni a pányváskötelet és a karikás ostort is. A belépő magában foglalja a foglalkozások és a játékok díját. A rendezvény időjárásfüggő!

A Hortobágy élővilága

A március 15-i hosszú hétvégén abszolút érdemes ide látogatni, hiszen március idusán érkeznek vissza a fehér gólyák hazánkba telelőhelyeikről, ezért ekkor engedik szabadon a Madárkórházban átteleltetett példányokat is. A gólyák szabadon engedése mellett gólyalábas játékokkal, vetélkedővel várják a látogatókat a kórház munkatársai. Bővebb információkat itt talál www.madarpark.hu.

A hosszú hétvégén az időjárástól függően kerülnek szabadon engedésre a madarak, ezért érdemes előre tájékozódni az esemény közösségi oldalán.

A hétvége állandó programjai között szerepel solymászbemutató, kisállat-bemutató (degu, királysikló, dísztyúk), és tárlatvezetés is.

Március 20-án a racka juhokkal ismerkedhetnek az érdeklődők. Felvonulnak a fajta legszebb példányai, a hortobágyi juhászok pedig elárulják, milyen mesterfogásokat alkalmaznak hétköznapi munkájuk során.

Március 23-án tavaszi csillagösvény mustra lesz a Hortobágyon, melynek helyszíne Hortobágy-Máta, a Fecskeház erdei iskola. A távcsöves égboltkémlelés során szakember segítségével ismerkedhetnek meg a hortobágyi csillagoségbolt kora tavaszi látnivalóival. Ez alkalommal érdekesség a lemenő Hold megfigyelése lesz, de a látogatók sok újdonságokat tudhatnak majd meg az ősmagyar csillagképekről, és a Tejútról is.

Március 24-én Kikelet gyalogtúra indul a Hortobágyi-halastón, annak is a tanösvényén.

A túrázók megfigyelhetik a téli álom után ébredező természetet, a halastavak növényeit és állatait – mindezt egy szakvezetővel kísért gyalogtúra keretében. Megismerkedhetnek a terület legfontosabb értékeivel, a halastavak élővilágával. A legészakibb, Kondás nevű tóhoz való kijutást a „Szíktipró" húzta kisvasúttal ejtik meg, a visszautat pedig gyalogosan sétálják le. A túra részét képezi a távcsöves madármegfigyelés is, melynek során a résztvevők bepillantást nyerhetnek a tavaszi madárvonulás mozgalmába.

A túra távja körülbelül 5 kilométer, mindenki számára teljesíthető terepen. Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, kézitávcső ajánlott. A részvételi díj 1900 forint felnőttek, 1500 forint diákok, gyerekek esetében. A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges!

Jelentkezés és egyéb információ: Koczka András: Tel.: +36 30 515-3463 • E-mail: turizmus@hnp.hu