Budapest lehet az idei év legjobb európai úti célja

A European Best Destinations szervezet húsz európai nagyváros között keresi azt, amely az idei év legjobb úti célja címet fogja viselni egy éven át. Szavazni február 8-ig lehet, hetente egyszer egy IP-címről.

Tavaly Porto szerezte meg az első helyet a European Best Destination „legjobb európai úti cél" szavazásán, amely kilenc éve mutat utat a világutazóknak. Az európai turizmust és kultúrát népszerűsítő szervezet a kontinens legnagyobb turisztikai hivatalaival dolgozik együtt, már több mint négymillió turistának segített úti célt választani. A szavazáson legtöbb voksot kapó desztinációk egész éves promócióban részesülnek a European Best Destinations weboldalon, a nemzetközi sajtóban, számos social media felületen és az utazási portálon. Így aztán a nyertes úti célra érkező turisták száma is várhatóan emelkedni fog a versenyt szervező cég egész éves kampányának köszönhetően. Vagyis az, hogy még többen láthassák, milyen élményeket kínál Budapest, csak rajtunk múlik. Szavazni ezen az oldalon lehet.