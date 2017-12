A Traveller.com munkatársai idén is megválasztották a világ legjobb szállodáit. A legjobb hotelportást Budapesten, a Kempinski Hotel Corvinusban találták meg. Az aranykulcsos Takács Tamás kabáthajtókája mutatja, hogy tagja a portások elitklubjának, a Les Clefs D'Ornak, vagyis a szállodaportások aranykulcsos egyesületének - írja a Turizmus.com.

A Traveller a legjobb öko-hotelt is megválasztotta: ezt a jordán fővárosban, Ammanban találjuk Feynan Ecolodge néven, a legjobb városi szálláshelyet (city hotel) pedig New Yorkban The Whitby Hotel névre keresztelve. A legszokatlanabb szállodát már Milánóban kell keresni: a Chateau Monfort egy 1903-ban épült rózsaszín villában kapott helyett, amelyet art nouveau elemek díszítenek, a szobák dizájnjának témáját pedig operák és mesék adják.

A családi szálláshelyek kategóriájában a Fidzsi-szigeteki Jean Michel Cousteau Resort új tengeralatti gyermek- és tinédzserprogramjával győzte meg a bírálókat. A felújított, ötcsillagos öko hotel 24 órás gyermekfelügyeletet vállal, a gondozók esőerdei túrákra, horgászásra, raftingra viszik a gyerekeket, miközben két tengerbiológus segít felderíteni a tengeralatti világot a kis felfedezőknek.

A legszebb kilátással a chilei Explora Patagonia hotel büszkélkedhet, a leginkább arisztokratikus szálláshelyet pedig Firenzében találták meg a Traveller utazói. A Villa La Massa egy XVI. századi villa, amely egykor a Medicieké volt. A megfizethető árfekvésben a legjobb luxushotel pedig Vietnamban található: a Reveire Saigon márványpadlóval, kandeláberekkel, mozaikokkal, hatalmas üvegfelületekkel kápráztatja el a vendégeket.