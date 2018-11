Díjak záporoztak a síszakma krémjére

Idén is átadták a világ legjobb síközpontjainak járó elismeréseket, ezúttal az ausztriai Kitzbühelben került sor a ceremóniára – közölték a szervezők. A városka ötcsillagos, A-ROSA Kitzbühel nevű szállodájában gyűltek össze a szakma vezető arcai, hogy átadják a trófeákat (a díjazottakat külön ki is emeltük).

Val Thorens az Európa legmagasabb síterepe címmel már eddig is büszkélkedhetett földrajzi okokból, de most begyűjtötte A Világ Legjobb Síközpontja címet is, részben magas hóbiztossága miatt. A kortárs dizájn és svájci hagyományok kiváló keverése miatt a svájci W Verbier nevű hotel lett A Világ Legjobb Síhotele. Szintén svájci, zermatti győztese (Chalet Les Anges) lett A Világ Legjobb Sí Menedékháza kategóriának. (A lenti videón Verbier kampányfilmje látható, mert még ilyeneket is csináltak.)

Az újoncok kategóriáiban se születtek nagy meglepetések atekintetben, hogy mely országok helyei kapták a díjakat: a franciaországi Courchevelből a Fahrenheit Seven A Világ Legjobb Új Síhotele lett, az új menedékháznak járó díjat egy kiváló pályaszállás, a Les Arcs-i (szintén Franciaország) Chalet des Cascades kapta.

A síszakmában még mindig az északi félteke mögött kullog a déli, holott ott van az Andok, az új-zélandi és ausztrál hegyek, sőt még Dél-Afrikának is van sípályája. Most egy déli szakembert ismertek el, a képen látható argentin Juan Cruz Adrogué a chapelcói sípálya forradalmasításáért kapott kvázi életműdíjat.

A 2013-ban indult díjátadót már hatodszor rendezték meg, a több kontinens szakembereit felvonultató rendezvény 3 napon át tartott. A többi napokon zajlott a kapcsolatépítés, különleges vacsorák voltak, városnéző és alpesi túrákat is szerveztek a résztvevőknek. A kategóriákra egyébként az iparági szakemberek és a közönség is szavazhatott. A nyertesek teljes névsorát itt találja.