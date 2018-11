A malibui luxust sem kímélik a kaliforniai lángok

Maga a pokol szabadult rá Kalifornia államra az utóbbi napokban, ahol úgy tűnik, még nagyon messze van a csapadékosabb tél. Ellenben az erdőtüzek szinte akadály nélkül falják fel a tájat, az áldozatok száma pedig folyamatosan nő. A BBC News már 31 halottról és 200 eltűntről ír, amivel a hírhedt rekorder 1933-as Griffith Park-i katasztrófát is beérte. Eddig 44 ezer hektárnyi terület égett le, és csak a tüzek 25 százalékát sikerült elszigetelni.

Az olyan turisztikailag frekventált helyek sincsenek már biztonságban, mint Malibu, ahol a strandok környéke is több helyen leégett, két áldozatot követelve. Itt még a luxusingatlanokat sem kímélte a tűz. Összesen mintegy negyedmillió ember kényszerült lakhelye elhagyására, az internetre drámai videókat töltenek fel arról, milyen körülmények között kellett elmenekülniük.

Mindeközben viták zajlanak arról, kinek a felelőssége a tűzvész, a kutató- és mentőcsapatok fáradhatatlanul dolgoznak a leégett Paradise városában. A településen 6700 otthon és üzlet semmisült meg, ezeket kutatják át esetleges áldozatok után, nemrég egy házban öt, egy autóban egy holttestet találtak. Jody Jones polgármester szerint a lakóövezet 90 százaléka megsemmisült.

Kaliforniában csak vasárnap 177 épület égett le. Három nagy tűzről tudni, ezek nevet is kaptak: Camp, Hill és Woolsey. A helyzet várhatóan súlyosbodni fog, akár 110 kilométer per órás szelek is jöhetnek a száraz időben, sőt, tűztornádók is kialakulhatnak.