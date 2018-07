Augusztus első péntekjén ismét Ryanair sztrájk

Jól gondolja meg, aki Ryanair-jegyet vesz mostanában.

Úgy tűnik, tovább gyűlnek a fellegek az ír diszkont légitársaság feje felett. Olyannyira nem sikerül megegyezni a dolgozók képviseletével, hogy a csalódott fél újabb munkabeszüntetést jelentett be – írja az Independent.

Az év várhatóan egyik legforgalmasabb napjára bejelentett sztrájk már a negyedik egynapos munkabeszüntetés ezen a nyáron. Az elhúzódó bérvita a légitársaság 34 éves fennállása óta messze a legsúlyosabb. A Ryanair azzal vívta ki a dolgozók ellenszenvét, hogy bejelentette: idén télen ötödével csökkenti dublini bázisának kapacitását, és ezzel 100 pilóta lábára köt útilaput.

A szakszervezet "provokatív" lépésnek minősítette a légitársaság döntését, és a jövő heti munkabeszüntetést három órával a Ryanair bejelentése után már közzé is tették. A légitársaság viszont azzal érvel, hogy már így is jelentős bevételkiesést könyvelhetett el a sorozatos sztrájkok miatt (az első negyedév mutatói 20 százalékkal maradtak el az előző évitől), és a sztrájkok az utasok bizalmát is megrendítették.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Négy országban sztrájkolnak a Ryanair dolgozói: íme a dátumok

Úgy tűnik, a sztrájkok egyre fokozódnak szerte Európában: július utolsó hetének szerdai és csütörtöki napján hatszáz gép rekedt a földön, mert a spanyol, a portugál és belga légidolgozók is összehangolt munkabeszüntetést folytattak.