New York fellép az Airbnb illegális lakáskiadói ellen

A metropolisz vezetése úgy döntött, gátat szab a rengeteg Airbnb lakáskiadásnak, melyek egy része illegálisan üzemel.

Nem csak az Airbnb áll természetesen a célkeresztben, hanem a hozzá hasonló, megosztáson alapuló lakáskiadási ágazatok is, mint a HomeAway – írja a New York Times. Az indoklásban az áll, hogy a nagyvárost egyébként is sújtó lakhatási probléma, ti. a bérlakások rendkívül drágák, csak súlyosbodott, hiszen jobban megéri a főbérlőknek a rövid távú, mint a hosszú távú bérbeadás.

Mostantól az online bérbeadók névvel és címmel kötelesek regisztrálni magukat a hatóságoknál, és azt is meg kell adniuk, hogy egy egész lakást vagy csak szobát adnak bérbe.

Ha a most elfogadott törvényjavaslat jogerőre lép, New York San Francisco-hoz, New Orleans-hoz, Barcelonához és Vancouverhez hasonlóan szabályozza majd a lakáskiadásból élő vállalkozásokat.