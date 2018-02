Felrobbant telefontöltő okozott tüzet egy kínai gép fedélzetén

Elég ijesztően indult az utazás azoknak, akik épp csak elhelyezkedtek a China Southern Airlines Hancsuból Sanghajba tartó járatán, amikor az egyik fej fölötti tárolószekrényből füst kezdett kiszivárogni.

Mint kiderült, az egyik utas csomagjában található telefontöltő robbant fel, és lobbantotta lángra a táskát – írja a Travel and Leisure.

Power bank fire on board China Southern CZ3539, Feb 25 2018. pic.twitter.com/cby6E62qRv — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 2018. február 25.

A videót a légitársaság szóvivője tette közzé először a kínai közösségi oldalon, a Weibón. Mint kiderült, hamar riasztották a biztonságiakat és a tűzoltókat is, és sikerült személyi sérülés nélkül eloltani a tüzet. Az utasok három órával később, egy másik géppel indulhattak útnak.

Az előzetes vizsgálatok szerint az egyik utas tartalék telefontöltője okozta a tüzet. Korábban is ismeretes volt, hogy a szórakoztató elektronikai tartozékok tüzet okozhatnak, és néhány légitársaság januárban már léptetett is életbe olyan szabályokat, miszerint ezeket tilos a gépre felvinni – az USA-ban többek között a Delta Air Lines, a Southwest, az American és az Alaska Airlines is.