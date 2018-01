A keleti partot beborította a hó, ezért csak a csütörtöki menetrendből több mint háromezer járatot töröltek a légitársaságok - írja az Airportal a FlightAware adatbázisa alapján. A légitársaságok 3300 belföldi, az Egyesült Államokba tartó, vagy onnan induló járatot voltak kénytelenek törölni a minden rekordot megdöntő havazás miatt.

A New York-i John F. Kennedy-repülőtér forgalmát helyi idő szerint csütörtök délelőtt fél 12-kor függesztették fel. A FlightAware szerint a legtöbb járatot (473 érkező és 414 induló) Newark-Liberty-n kellett törölni (Bostonban 361 induló és 356 érkező, LaGuardián 301 induló és 275 érkező járat nem száll fel, vagy le), ez a repülőtér forgalmának 90 százaléka.

A rekord havazást és 110 kilométeres, orkán erejű szelet hozó ciklon csütörtök virradóra érte el a keleti partot és több ezer mérföld hosszan terül el Észak-Karolinától Maine államig. A légiközlekedést Nyugat-Európában is megnehezíti az időjárás. Az Eleanor névre keresztelt vihar miatt Lutonon, Gatwicken, Leedsben és Manchesterben is számos járatot töröltek, illetve sok a késés is.