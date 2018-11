Csak úgy hemzsegnek a kis mókusmajmok a Pécsi Állatkertben

Nemrég lámabébik születésének lehettek szemtanúi a látogatók a Pécsi Állatkertben, az elmúlt két hétben pedig nem kevesebb mint öt mókusmajommal gyarapodott az állatpark. Az apróságok érkezésének itt még nincs vége, hamarosan további mókusmajomkölykök jönnek a világra – tudtuk meg a Pécsi Állatkert közleményéből. Az élesebb szemű látogatók már láthatják az apróságokat, akiket az anyák egyelőre még a hátukon cipelnek.

A mókusmajmoknak több faja is ismert, melyek mindegyike Dél-Amerika lakója. A Pécsi Állatkertben a közönséges mókusmajom látható. A látogatók részben azért is rajonganak értük, mert egy rendkívül édes, kis testű majomfajról van szó, testtömege mindössze 70-120 dkg között van. Ráadásul a hangjuk is nagyon figyelemfelkeltő: a csapat tagjai madárcsicsergésszerű hangokkal tartják egymással a kapcsolatot. A mókusmajmok mindenevők, állatkerti menüjük zöldségekből, gyümölcsökből, tejtermékekből, macskatápból, rovarokból és speciális, kifejezetten majmoknak készült tápokból áll.

Bár a faj nevében szerepel a közönséges szó, fennmaradását az illegális állatkereskedelem és az erdőírtás veszélyezteti. Éppen ezért az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Fajmegmentő Tenyészprogram keretein belül tartják és tenyésztik, így próbálva megmenteni a kihalástól. A Pécsi Állatkertben 1999 óta élnek mókusmajmok, és a csapat rendszeresen új apróságokkal gyarapodik. A Nemzetközi Fajnyilvántartó Rendszer adatai szerint a pécsi a legnagyobb csapat Európában, mely jelenleg 56 egyedből áll.

Érdekes módon a nőstények szinte egyszerre, néhány nap vagy hét eltéréssel hozzák világra kicsinyeiket, Pécsen jellemzően az őszi időszakban (Európa más állatkertjeiben gyakran tavasszal vagy nyáron születnek meg a kölykök). Mivel a nőstényeknek minden évben születhet kölyke, a fiataloknak egy éve van felnőni és önállóvá válni.