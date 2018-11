Rendkívül ritka majombébit láthat a Főváros Állatkertben

Ritka majomfaj, aranyhasú mangábé született a Fővárosi Állat- és Növénykertben október 22-én, de a nagyközönség csak mától láthatja az apróságot. A kismajom a napjainak nagyrészét még anyukája ölében tölti, bár már kisebb felfedező utakra is vállalkozik. A gondozóknak azt még nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, hogy a jövevény milyen nemű, így nevet is csak később fog kapni.

A majombébi érkezése nagy öröm az állatkertben, hiszen a nyugat-afrikai erdőségekben honos majomfaj rendkívüli ritkaságnak számít, még óriáspandát is több helyen tartanak, mint aranyhasú mangábékat. A világ több ezer állatkertje közül mindössze 12 állatkertben láthatók aranyhasú mangábék: összesen 27 egyed.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az aranyhasú mangábéknak mind a tartása, mind a szaporítása több évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt évtizedekben a városligeti intézmény egyike volt annak a három állatkertnek, ahol rendszeres és jelentős számú szaporulat volt. A most született kölyökkel együtt jelenleg 5 aranyhasú mangábé él Budapesten, ez ma a legnagyobb létszámú állatkertben bemutatott csapat ebből az állatfajból. A ritka faj egyedei a nemrég világrajött aprósággal együtt a Madagaszkár-házban, illetve a hozzá tartozó kifutóban láthatók, jóllehet maga a faj nem Madagaszkáron őshonos. Mostanában főként a belső, fűtött férőhelyen lehet találkozni velük. Itt – a kicsi születése miatt – ugyan egy ideiglenes kordont állítottak fel az üvegfal előtt, de ez nem akadályozza meg az állatok megfigyelését, sőt, valójában így egy időben többen is láthatják a kismajmot és a csapat többi tagját is - tudtuk meg a Fővárosi Állatkert szerkesztőségünkbe érkezett közleményéből.