Egy új kutatás szerint megmenthető az északi szélesszájú orrszarvú

Újabb kutatás erősítette meg, hogy a mesterséges megtermékenyítés mentheti meg az északi szélesszájú orrszarvút: brit tudósok kiderítették, hogy az északi és déli szélesszájú orrszarvúpopuláció genetikailag közelebb áll egymáshoz, így lehetséges a keresztezésük - írja az MTI.

Az orvvadászat miatt az északi szélesszájú orrszarvú a kihalás szélére jutott: csupán két nőstény példány él már közülük. A legújabb DNS-bizonyítékok szerint ez a faj a korábban véltnél sokkal közelebb áll déli rokonához: az elemzések arról árulkodnak, hogy az északi és déli populáció keveredett és szaporodott még 14 ezer évvel ezelőtt is. "Tehát ha régen géneket cseréltek, az azt jelenti, hogy most is megtehetik" - véli az egyik kutató.

Az északi szélesszájú orrszarvú egykor általánosan elterjedt volt az afrikai kontinens északi részén, Ugandában, Dél-Szudánban, Kongóban és Csádban, mára azonban számuk kettőre csökkent. Júliusban először sikerült laboratóriumban mesterséges megtermékenyítéssel orrszarvúembriókat létrehozni német tudósoknak. Néhány hónappal az utolsó hím északi szélesszájú rinocérosz, Sudan elpusztulása után újraéledt a remény, hogy megmenthető a kihalás előtt álló alfaj. A petesejtek európai állatkertekben élő déli szélesszájú orrszarvúktól származtak, a hímivarsejtek északi hímek tárolt spermájából. Az új tanulmány szerint az eddig véltnél eredményesebb lehet ez a megközelítés, tekintve a két populáció genetikai közelségét. Azt viszont egyelőre nehéz megjósolni, hogy mi történhet, ha keresztezik a két fajt. Egy másik lehetőség lenne, hogy lefagyasztott szövetek segítségével őssejteket hoznak létre, amelyekből petesejt és spermium képezhető. Bár ezzel a megoldással elkerülhetővé válik a génállomány hígítása, sokkal nehezebb kivitelezni.

Sajnos a keskenyszájú orrszarvúk Közép-Afrikába való újrahonosítása is szomorúan alakul. A Dél-afrikai Köztársaságból 2018 májusában hat egyedet telepítettek a Zakouma Nemzeti Parkba, Csád délkeleti szavannás vidékére, de mára csak ketten maradtak. A keskenyszájú orrszarvúból jelenleg mintegy 5000-5400 példány él a világon.