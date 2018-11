Libagágogástól lesz hangos a hétvégén a Fővárosi Állatkert. Márton napja alkalmából szombaton és vasárnap is Liba Bulit tartanak a Holnemvolt Várban, az Állatkert új játszóparkjában. A programok egyrészt a ludakhoz, másrészt a Márton-napi hagyományokhoz kapcsolódnak - tudtuk meg a Fővárosi Állatkert közleményéből.

A most következő hétvégén, azaz november 10-én és 11-én naponta háromszor lesz libaterelés, amely a városi látogatók számára különösen érdekes eseménynek ígérkezik. A Szamóca Kiskertész Tanoda közreműködésével a gyerekek még libalegelőt is vethetnek, továbbá lesz családi libatotó, táncház tánctanítással, népi játékok sokasága, kézműves program csuhébáb és Márton-napi lámpás, illetve liba ujjbáb készítéssel és gyertyaöntéssel. Természetesen gasztronómiai élményekből sem lesz hiány:

a libazsíros kenyértől a libasültön át a lúdláb tortáig sok mindent meg lehet majd kóstolni.

A programok helyszíne a Holnemvolt Vár, az Állatkert új játszóparkja lesz: az állatkerti belépőjegyek ide is érvényesek, de váltható külön csak a Holnemvolt Várba érvényes belépőjegy is. A Liba Buli külön programjai mellett a szokásos látnivalók, állatok, állatos mesék, játékok és élmények is várják a látogatókat, elsősorban a kisgyermekekkel érkező családokat. Az Állatkert klasszikus területén is sok érdekességgel találkozhatnak, hiszen a közelmúltban számos kölyök és fióka született. Az egyéves kiselefántot, Arunt is érdemes meglátogatni.