Új fajta korallok, garnélák és tengeri csillagok érkeztek Pécsre

Szinte felsorolni is nehéz, hogy az utóbbi hetekben hány érdekes állatfajjal gazdagodott a Pécsi Állatkert tengeri akváriumainak népes állatserege. A folyamatosan érkező új fajoknak köszönhetően szinte mindig találhatnak újdonságot az akvárium-részlegre érkezők - tudtuk meg a Pécsi Állatkert Akvárium híreiből.

Nem csupán a gerincesek száma nőtt: a csikóhalas, a "szemetes" és a korallos akváriumba is látványos, új korallfajok érkeztek, többek között agykorallok, napkorallok, sörénykorallok és margarétakorallok. Rajtuk kívül a csikóhalas akvárium is gyarapodott: tűzgarnéla és tisztogató garnélák érkezett. A korallos akvárium pedig egy talajforgató tengeri csillaggal, egy diadém tengeri sünnel és egy piramis pillangóhallal lett gazdagabb

A "szemetes" akváriumban is több új lakót lehet szemügyre venni. Bár az óceánok és tengerek szennyezését bemutató kiállítás még látható az akváriumban, a gondozók távoli célja az, hogy ismét élő állatok népesítsék be a bemutatót. Ennek első lépéseként érkezhettek meg a már látható, új állatok: a korallokon kívül egy igen látványos, új tengeri rózsafajjal, az óriás anemónával, valamint négy halfajjal, a Picasso íjhallal, a holdfény ajakoshallal, a pettyes gömbhallal és egy fiatal tűzhallal is találkozhatnak itt látogatók.

ATanganyika-tó élővilágát bemutató akváriumban folyamatosan szaporodnak a porcelánsügérek, így szinte mindig lehet apró ivadékokat látni a bemutatóban. Új fajként egy pár kék akara érkezett, akik az egyik paludáriumban tekinthetőek meg, több más, szintén dél-amerikai halfajjal közösen.