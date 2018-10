Kísértetetek és boszorkányok lepték el Szegedet

A Szegedi Vadaspark már szeptember elején elkezdett készülni a Halloweenre. Ekkor még csak foszlányokat lehetett tudni a 31-ére szervezett rendezvényről, de végre a részletes programra is fény derült.

Azt javasoljuk, csak azok tervezzenek kirándulást a Szegedi Vadasparkba, akik nem rémülnek meg mások árnyékától sem. A Vadasparkot ugyanis napról napra teljesen elfoglalják és uralmuk alá vonják a rémisztő lakók: vámpírok, démonok és boszorkányok fogadják a látogatókat. Ahogy telnek a napok és közeledik október 31., úgy alakul át az állatkert is a meghitt, családias kirándulóhelyből egy borzongató, de kalandokkal teli halloweeni színtérré. Már a főbejáratnál egy ijesztő külsejű alak ácsorog, de egy vadonatúj paraván is helyet kapott, amely segítségével kicsik és nagyok farkassá vagy denevérré változhatnak néhány másodperc erejéig. A jósdában még pihen a varázsgömb, de csak addig, amíg meg nem érkezik külföldi turnéjáról a Nyugati Főboszorkány, hogy megmondja a kíváncsiskodóknak a jövő titkait - írják a Vadaspark közleményében. Azt is elárulták, hogy csontvázakkal és démonokkal is lehet találkozni, ezek a lények birtokba veszik a „halál ösvényét", és figyelmeztetik az arra utazókat, hogy az élet mulandó.

Természetesen az állatokat is bevonják a kísérteties kalandba: 17 órától látványetetésekkel várják a vendégeket és állatsimogató is lesz. Az oroszlánok és hiénák könnyed és kísérteties vacsorára készülnek, és a rozmárokat is halloweeni lakomával várják. Az elefántok medencéjénél tűzzsonglőröket figyelhetnek meg, és nem sokkal később jelmezes felvonulás is lesz. A legbátrabbak egy csontkollekciós, koponyakiállítást is megtekinthetnek. Azt sem árt tudniuk, hogy minden 14 év alatti gyerek, aki hajlandó megmutatni „igazi", halloweeni arcát és jelmezt ölt, kedvezményes belépésre jogosult. Az állatkert ezen a napon 21 órakor zár. A szerdai halloween kaland további részleteiről itt olvashatnak.