200 forintért mehetnek a gyerekek a fővárosi állatkertbe

Sok látnivalóval és jelentős kedvezményekkel várja a családokat a Fővárosi Állat- és Növénykert az őszi iskolai szünet ideje alatt. Október 20-tól november 4-ig a 14 éven aluli gyermekek 200 forintért látogathatják a városligeti intézményt. Az Állatkert új játszóparkjában, a Holnemvolt Várban október 26-án este „Holnemvolt halloweent" tartanak, a nyugdíjasok számára meghirdetett őszi kedvezmények pedig egészen november végéig élnek - tudtuk meg az állatkert szerkesztőségünkbe érkezett közleményéből.

Őszi szünet az Állatkertben

Az őszi iskolai szünet idején, egészen pontosan október 20-tól november 4-ig, rengeteg programmal, látnivalóval várják a családokat a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Napközben félóránként állatbemutatók, látványetetések, állattréningek lesznek a kert különböző pontjain, amelynek során többek között a sörényes hangyászok, a brazil óriásvidrák, a keák, a kenguruk, az oroszlánfókák, a pingvinek, a gorillák és más főemlősök életét ismerhetik meg az érdeklődők. A pelikánok etetésébe az állatgondozók a nagyközönséget is bevonják.

A Nagyszikla belsejében található Varázshegyben naponta kétszer az „Állatok akcióban" élő etológiai bemutató lesz látható, ugyanitt térhatású filmeket is bemutatnak, az „időgép" segítségével pedig jégkorszaki kalandok, és egy miocén kori utazás részesei is lehetnek a vállalkozó kedvűek. A rengeteg program mellett rengeteg cseperedő kis állat is várja a vendégeket, például Indigo, aki most kilenc hónapos, és már önállóan is eljátszik kifutójában.

Az őszi szünet idejére szervezett programok mellett az Állatkert jelentős kedvezményt is kínál erre az időszakra: október 20-tól november 4-ig ugyanis a 14 éven aluli gyermekek jelképes, 200 forintos áron megváltható jeggyel látogathatják az Állatkertet.

Holnemvolt halloween

Akik egy mókás látogatásra is ellátogatnának a Fővárosi Állatkertbe, azoknak az október 26-át érdemes becélozniuk, hiszen ezen a napon Holnemvolt halloweent tartanak a Holnemvolt Várban, az Állatkert új játszóparkjában. A programok este 6-kor kezdődnek, és egészen éjjel 11-ig tartanak, a 14 éven aluli gyermekeknek pedig ingyen vehetnek részt az eseményen, amennyiben halloweeni jelmezben, arcfestéssel, vagy töklámpással érkeznek.

A programok között lesz tűzzsonglőr bemutató, mécsesek fényes ösvénye, családi tökfaragó műhely, boszorkányos arcfestés, szellemvasút, tevegelés, lovaglás, „szellemes" körhinták és törpekerék is. A Titokpincénél tomboló zombikkal lehet találkozni, a Mesterségek Udvarában pedig lámpást, madárijesztőt, szellemet és rémisztően finom süteményt készíthetnek az alkotni vágyók. Emellett többféle tökös ételt is meg lehet majd kóstolni, a töklevestől a tökös-mákos rétesig.

Nyugdíjas ősz november végéig

Nemcsak a gyerekeknek, hanem az időseknek is kedvezményes belépő jár egészen november végéig. Akik nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek, illetve azok, akik betöltötték a 65 éves kort 1500 forintos kedvezményes áron válthatnak belépőjegyet az Állatkertbe. További kedvezményt nyújt részükre az állatkerti Barlang étterem, amely 900 forintos, háromfogásos nyugdíjasmenüvel kedveskedik a vendégeknek. Emellett az akciós nyugdíjasjegy mellé a főbejáratnál lévő ajándékboltban is 10 %-os kedvezményt adnak.