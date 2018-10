Kiderült, milyen nemű a Palicsi Állatkert oroszlánbébije

Egy héttel ezelőtt jelentette be a Palicsi Állatkert, hogy egy aprócska nagymacskát lehet látni az oroszlánok kifutójában. Most végre az is kiderült, hogy kislány oroszlánbébi cukiskodik az oroszlánok lakosztályán.

A szerb-magyar határ közelében található állatkertben tíz év után született ismét oroszlán, ezért most rengeteg látogató kíváncsi a kis jövevényre. Az apróságot viszont eddig nem mindenkinek sikerült meglesnie, hiszen édesanyja féltő ölében bujkál, és az sem ritkaság, hogy az anyaállat nagy hanggal riasztja el a nézelődőket. A gondozóknak viszont végre sikerült megvizsgálniuk a kicsit, és kiderült, hogy egy makk egészséges kislánnyal gazdagodott az állomány. Az állatkert dolgozói ma egy kis játékkal is előrukkoltak, a közösségi oldalukon a látogatók ajánlataira bízták a kölyök nevének kiválasztását. Az ötleteket november elsejéig várják Facebook-oldalukra, ezt követően dől el, hogy milyen nevet kap a kis oroszlán.