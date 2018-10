Meleg pingvinpár költött ki egy tojást a sydney-i akváriumban

Homoszexuális párként viselkedő két hím pingvinre bízta egy tojás kikeltetését a sydney-i Sea Life akvárium. Az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorszóró társaság beszámolója szerint a két madár, Magic és Sphen még a költési szezon beköszönte előtt vált párrá, majd hozzáláttak a közös fészek megépítéséhez.

Az akvárium munkatársai először egy műtojást adtak a párnak, majd miután látták, hogy a két szamárpingvin azonnal gondoskodni kezdett róla, adtak nekik egy valódi tojást. "Rögtön tudták, hogy mi az, és neki is álltak kikölteni" - idézte fel a hamis tojás esetét Tish Hannan, az intézmény dolgozója. A hím és a nőstény szamárpingvinek egyenlően veszik ki a részüket a "szülői" feladatokból, vagyis szinte mindegy, hogy ellenkező vagy azonos nemű pár neveli-e a fiókákat. Utóbbira más pingvinfajok esetében is volt már példa a világszerte működő állatkertekben.

Az egyik esetet, amikor a New York-i Central Park Állatkert két hím pingvinje nevelt fel közösen egy fiókát, fel is dolgozza a 2005-ben megjelent And Tango Makes Three című gyerekkönyv, amelyet sokan örömmel üdvözöltek a hagyományostól eltérő családtípus ábrázolásáért.