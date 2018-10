7 év után ismét aranykezű karmosmajom születésére várnak Debrecenben

Úgy tűnik az idei ősz a párratalálásról szól az állatkertekben. Nemrég a Palicsi Állatkert hím törpevidrája lett fülig szerelmes, néhány napja Baltazár, a Szegedi Vadaspark vörös pandalegénye is párra talált, és most a Debreceni Állatkertben is egy szerelmi románc van kialakulóban: párt kapott az eddig magányosan élő aranykezű karmosmajom hím.

A Debreceni Állatkert közösségi oldalán tette közzé a hírt, miszerint egy újabb aranykezű karmosmajom érkezett hozzájuk. A 3 éves tamarin nőstényt a Szegedi Vadasparkból hozták, az Európai Fajmegmentő program keretében. A debreceni karmosmajom fiú örömmel fogadta újdonsült párját és a mesebeli koboldokra hasonlító nőstény is jól érzi magát új helyén. Az ifjú pár gyorsan összeszokott, ezért a gondozóik abban reménykednek, hogy 7 év elteltével hamarosan ismét újszülött érkezik az aranykezű családba. A karmosmajompárt természetesen a közönség is meglesheti a Trópusi házban.

Az Amazonas folyó észak-keleti medrének környékén élő karmosmajmok sajnálatos módon a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajok vörös listáján szerepelnek. Ennek oka az élőhelyük pusztulása mellett az illegális állatkereskedelem elburjánzása.