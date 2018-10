Néhány napos oroszlánbébit leshet meg a Palicsi Állatkertben

Örömhírrel rukkoltak elő tegnap a Palicsi Állatkert gondozói: egy makk egészséges oroszlánbébivel gazdagodott az állomány. A vajdasági állatkertben tíz éve nem született pici nagymacska, ezért is nagy szenzáció a kis oroszlán születése.

Az oroszlánanyuka nagyon büszke kicsinyére és lelkiismeretesen gondoskodik róla, húsz percenként szoptatja és állandóan nyalogatja a bébit - írják közleményükben az állatkert munkatársai. Mivel az anyaállat nagyon félti a néhány napos oroszlán kölyköt, egyelőre nem engedte meg gondozóinak, hogy megvizsgálják a jövevényt és kiderítsék a nemét. A látogatók már megleshetik az állatkert legkisebb nagymacskáját, de előfordulhat, hogy az édesanya ráförmed majd a kíváncsiskodókra. A gondozók egy videót is kézsítettek az újdonsült anyukáról, amelyen jól látszik mennyire óvja kicsinyét:

Nemrég a Palicsi Állatkert hím vidrája is szerelmes lett, egy belgrádi nősténnyel él most boldog "házasságban". A gondozók szerint a vidrapár kapcsolata nemsokára meghozza gyümölcsét, és nagy valószínűséggel tavasszal már vidrabébit is lehet majd látni az állatkertben.