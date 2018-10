Videóra vették egy indiai páncélos rinocérosz születését

Rendkívül ritka felvételt tett közzé tegnap facebook oldalán a Nyíregyházi Állatpark: a képsorok a Föld egyik legritkább állatának, egy indiai páncélos rinocérosznak a születését örökítették meg. A kis bika 16 hónapnyi vemhesség után, zökkenőmentesen jött a világra. Ő Magyarország első indiai páncélos rinocéroszbébije.

A kis rinocérosz szeptember 26-án látta meg a napvilágot. Hatvan kilogrammos testsúllyal született és azóta minden nap egy-két kilogrammal többet nyom a mázsán, ugyanis napi 20-30 liter anyatejet fogyaszt el. A kis állat születésére egyébként több évet vártak a szakemberek, hiszen már az komoly szakértelmet igényel, hogy természetes módon párzásra bírják ezeket a fogságban nagyon ritkán szaporodó vastagbőrűeket. Mivel a nőstény csak néhány napig fogamzóképes és egyébként magányos életmódúak, nem volt egyszerű eltalálni a párzásra legoptimálisabb időpontot. Ehhez nem csak a gondozók tapasztalatára és megfigyeléseire volt szükséges, hanem a park állatorvos csapata is folyamatosan vizsgálta az állatok hormonszintjét. A vemhesség előre haladtával már kamerarendszert is szereltek fel egy speciálisan kialakított baba-mama bokszban, és ennek segítségével örökítették meg a születés pillanatát is.

A faj védelme érdekében , az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége Fajmegőrzési Programot állított fel, melynek keretében mindösszesen 73 egyedet tartanak Európában s a nyíregyházi jövevény idén a 4. élő borjú, aki nagy örömet okozott a világ fajmegmentéssel foglalkozó szakembereinek is.

A Nyíregyházi Állatpark igen komoly szakmai sikere a most született indiai orrszarvú bébi és a 3 hónapja világra jött afrikai elefánt borjú is, hiszen a két leginkább veszélyezett vastagbőrű tenyésztése egyébként is nehéz. Az, hogy ugyanazon állatkertben ugyanazon évben egyszerre szülessen e két ritka fajból utód, az példanélküli. A cseperedő orrszarvúkölyköt már a közönség is megnézheti, minden nap 11.00-13.00 között a Zöld piramis belső kifutórendszerében.