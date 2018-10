Megérkeztek Schönbrunnba a világ legnagyobb énekesmadarai

A Schönbrunni Állatkert oldalán jelent meg a hír, miszerint egy teljesen új, és meglehetősen nagy holló röpdét építettek a park madarakat befogadó részébe. De ami még fontosabb, hogy a röpde nem üres már, ugyanis nemrég megérkezett egy új közönséges hollópár Munia és Rufus, akik gyorsan be is lakták a fákkal és sziklákkal berendezett területet.

Az állatkert igazgatónője, Dagmar Schatter elragadtatottan mesélt az érdekes madarakról. Elmondta, hogy a közönséges hollók (németül Kolkrabe) amellett, hogy nagyon intelligensek és sokféle hangot képesek utánozni, a legnagyobb varjúfélék is; szárnyfesztávolságuk elérheti a 150 centimétert is. Összehasonlítás képpen, még az egerészölyvnél is nagyobbra nőhetnek.

Munia és Rufus történetének érdekessége, hogy nem csak a látogatókat bűvölik el, de a kutatókat is, ugyanis eddig a Haidlhof röpdéjében éltek, ami az Universität Wien kirendeltésge és többek között a madarak intelligenciáját is vizsgálja. Itt él egy nagyobb közönséges holló kolónia is, ennek volt a tagja az állatkert új párocskája.

A két madarat továbbra is megfigyelik és a nyitvatartás alatt a látogatók láthatják is, miként foglalkoznak velük a Haidlhof kutatói. Munia és Rufus sokat tanultak a koloniában, barátokat és ellenségeket is szereztek. A gondozók arra keresik most a választ, hogy mennyire emlékeznek a tanultakból, tudják-e hangok alapján azonosítani a számukra fontos madártársakat és felismerik-e önmagukat a tükörben.

A Schönbrunni Állatkert nyitvatartására érdemes odafigyelni, mert míg októberben 17:30-ig tart nyitva, novembertől decemberig már csak 16 óra 30-ig. Az Akvárium és Terrárium, valamint a Tiroli udvar a látogatói idő lejártával zárnak be, a Madárház viszont már egy órával előtte, a többi kifutó pedig fél órával korábban.