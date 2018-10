Legóból épült kerekesszéket kapott egy sérült teknős

A Marylandi Állatkertben lábadozik az a mocsárifélék családjába tartozó teknős, amely néhány napja kapott egy mini kerekesszéket Legóból, miután az állatkert egyik gondozója sérülten találta meg a marylandi Druid Hill Parkban. Az eset még a nyáron történt, a gondozó egyből az állatkert orvosaihoz vitte a kis páncélost, ahol kiderült, többszörös törései vannak az alsó páncélján – írja a Foxnews.

Át is esett egy komplex műtéten, a gyógyuláshoz azonban a teknős mobilitásának biztosítása is szükségessé vált, és mivel az alsó páncélja sérült, fontos volt, hogy mozgás közben azt ne húzza a földön. Ezért az orvosok azt találták ki, hogy Lego-kockákból építenek számára egy kerekesszékszerű szerkezetet, amellyel elkerülhetik azt, hogy a műtött terület a földhöz érjen. Néhány hét telt el azóta, a kis páncélos pedig majdnem olyan gyorsan gyógyul, mint ahogyan kerekezik. Az állatorvos szerint, ha minden jól megy, tavasszal már ki is szállhat a speciális gurulós székéből.