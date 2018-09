Egyre aranyosabb a fővárosi állatkert gorillakölyke

Indigo, a fővárosi állatkert gorilla gyermeke vitathatatlanul a látogatók kedvence, és ahogy cseperedik, egyre inkább lenyűgözi látogatóit. A 9 hónapos kölyök egyre szabadabban mozog kifutójában, önfeledten játszadozik, és már a felnőttek táplálékába is belekóstol.

Az állatkert gondozói közösségi oldalukon és hivatalos honlapjukon is megosztották a közönséggel hogyan fejlődik Indigo, a kis gorilla ugyanis vasárnap volt kilenc hónapos, és születése óta jelentős változásokon esett át. Bár még most is részben anyatejen él, az állatgondozók elmondása szerint már eljutottunk oda, hogy szinte mindenfajta, felnőtt gorilláknak való szilárd táplálékot is megeszik. Az ehhez való hozzászoktatásban N'Yaounda, az anyaállat nagyon szigorú rendet követett: kezdetben csak a puhább takarmányféleségeket engedte elfogyasztani, sok mindent azonban, bár Indigo már szívesen kipróbálta volna, mindaddig elvett tőle, amíg nem tartotta elérkezettnek az időt, hogy a kicsi már azzal is megpróbálkozzon. Mostanra viszont már mindent ehet. Ezt persze az is lehetővé teszi, hogy

már megvannak Indigo első fogai is: elsősorban alul lehet fogakat látni.

A kicsi nevelésében nemcsak N'Yaounda, hanem barátnője, Iringa, illetve Golo, az apuka is részt vesz. Ráadásul egyre gyakrabban látni, hogy a felnőttek nem kézben vagy karban viszik a gyereket, hanem Indigo a hátukon kapaszkodik. Önállósága is megnövekedett, így amikor például az anyaállat leül, egyre gyakrabban mászkál el a kicsi kisebb-nagyobb távolságokra. Vagyis egyre bátrabban és önállóbban fedezi fel környezetét.

A kis gorillát akár október első hetében is megnézhetik, amikor az állatkertben számos rendezvénnyel várják a látogatókat az Állatok Világnapja alkalmából.