Egész napos interaktív programdömpinggel várja az állatok szerelmeseit szeptember 29-én, szombaton a Budakeszi Vadaspark: lesz állatvédelemről szóló előadás, Állatijó Bemutató, kisállat tréning, madárgyűrűzés, sőt kutyák örökbefogadására is lehetőség nyílik. A programok a belépőjegy árán felül ingyenesen látogathatók - írjék a vadaspark közleményében.

Az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc emlékére 1931. október 4. óta minden évben megrendezett Állatok Világnapja üzenete, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel és a természettel. A Budakeszi Vadaspark a természethez és az állatokhoz fűződő kötelék erősítésének szellemében különleges, játszva tanító programokkal és előadásokkal készül a jeles napra.

Az interaktív Állatijó Bemutató, és a kisállat tréningek mellett idén két időpontban Jóba Katalin vadasparki szakember tart előadást az állatvédelemről, melynek során az érdeklődők tanulhatnak az állatokra veszélyt jelentő műanyagokról, csomagolóanyagokról, a felelős állattartásról, és a környezettudatosságról. Egész napos programként pedig

Klíma-kaland, madárgyűrűzés és tematikus ugrálóvár is várja a családokat.

Akik szombaton ellátogatnak a vadasparkba, azoknak lehetősége nyílik behatóbban megismerkedni az elveszett, talált és kóbor kutyákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal (pl. állatvédelem, ivartalanítás, kutyaválasztás), de a kalandvágyóbbak számára lesz lehetőség helybeni örökbefogadásra is, így az sem kizárt, hogy hűséges barátra lelnek a hétvégén. A rendezvényről itt olvashat bővebben.

A Budakeszi Vadaspark mellett a Szegedi Vadaspark is készül az Állatok Világnapjára, sőt náluk nemsokára Halloween buli is lesz. A Fővárosi Állat- és Növénykertben pedig akár egy gazdiképzőn is részt vehet október első hétvégéjén.